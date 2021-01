S’il n’y avait les menaces qui planent sur les championnats du monde (voir par ailleurs), Wout Van Aert et Mathieu van der Poel ont mis à profit le week-end pour amorcer de la meilleure manière possible le duel de titans que le Belge et le Néerlandais devraient se livrer dimanche sur la pelouse de l’hippodrome et dans le sable de la plage d’Ostende.

Samedi, à Hamme, sur un tracé technique où il mit à profit ses qualités d’acrobate, van der Poel s’est imposé pour la neuvième fois de la saison, devant un Van Aert, coupablement passif dans le premier tour et trop éloigné de son adversaire quand il démarra, qui dut se contenter d’une énième deuxième place derrière son éternel rival. Van Aert qui dut aussi se satisfaire de sa bonne fin de course, car il échoua à une poignée de secondes après en avoir compté plus de vingt de retard.