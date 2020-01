Il n’y a pas eu de miracle pour Wout Van Aert. Le Campinois a dû s’employer pour devancer Gianni Vermeersch et finir cinquième du National.

"Je savais que ce serait très compliqué, mais j’espérais mieux", avoua-t-il après une course sur laquelle il n’a jamais pesé. "Je suis mal parti, j’ai dû me battre pour revenir devant et je l’ai senti ensuite durant toute la course. Quand Sweeck, qui était encore moins bien parti que moi, m’a doublé et a fait le bond, je n’ai pu le suivre. J’ai vite vu que Laurens était très fort. Il était impressionnant aujourd’hui. "

(...)