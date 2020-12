Pour la première fois depuis le championnat du monde de Dübendorf en février dernier, Mathieu van der Poel et Wout Van Aert seront tous les deux au départ d’un cyclo-cross ce dimanche sur l’esplanade de la Citadelle de Namur.

Après une saison tonitruante sur la route qui les a chacun vus remporter le premier monument de leur carrière et permis à l’Anversois de remporter le prix du Sportif de l’année, les deux hommes s’étaient évités pour leur reprise dans les labourés. Si Van Aert a repris dès le 28 novembre à Courtrai, van der Poel a lui attendu deux semaines de plus pour se remettre dans le bain, à Anvers et à Gavere. Deux épreuves que le Belge n’a pas disputées.

Namur sera donc le théâtre des grandes retrouvailles entre les deux hommes cette saison dans les labourés. Un premier affrontement qui suscite plusieurs questions.

La route, avantage ou inconvénient pour le cyclo-cross ?