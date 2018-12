Van der Poel après sa 16e victoire de la saison à Saint-Nicolas: "C'était difficile"

Mathieu van der Poel a décroché à Saint-Nicolas sa 16e victoire de la saison. Le Néerlandais a dû batailler plus que prévu samedi pour s'imposer.

Contraint au forfait en dernière minute l'an passé, van der Poel était bien présent à Saint-Nicolas cette année, même si la manche de Coupe du monde de Namur est au programme dimanche. "Au classement de la Coupe du monde, je ne peux quand même plus gagner (il était absent lors des manches aux Etats-Unis, ndlr) et cela faisait quelques années que je voulais courir ici. Cela est aussi arrivé que je récolte les bénéfices lors de la deuxième course du week-end", a raconté van der Poel.

Van der Poel a été contraint à démarrer en force. "Je voulais commencer un peu plus lentement en vue de Namur, mais finalement d'autres gars ont accéléré et c'était un cross difficile. Surtout car ces passages sur le sable étaient durs et que le vent soufflait également de face dans les passages où tu pouvais faire la différence. Tu dépassais rapidement tes limites sur ce parcours."

Van der Poel a lâché son dernier rival, Quinten Hermans, après six tours. "Il a longtemps mis la pression, donc je ne pouvais pas vraiment te relâcher. Tu ne pouvais pas te permettre la moindre faute, je trouvais que c'était difficile", a-t-il conclu.