Brand, après trois victoires de rang, à Tabor, Namur et Dendermonde, a conforté son avance au général en prenant la 2e place, terminant à 1:02 secondes de Betsema.

"Je ne pouvais pas obtenir bien plus qu'une deuxième place aujourd'hui (dimanche, ndlr)", a déclaré Brand après l'arrivée. "Je n'ai pas connu un bon départ et j'ai dû courir derrière les événements. Denise a eu une super journée, j'ai vite su que ça allait être difficile. Techniquement, j'ai fait quelques erreurs, je me suis battu et je me satisfais de cette 2e place."

Comme souvent chez les dames, le podium a été entièrement trusté par les Pays-Bas, la championne du monde Ceylin del Carmen Alvarado prenant la 3e place à 1:09.

Première Belge, Sanne Cant a dû se contenter de la 8e place à 2:23 de Betsema.