L’épreuve brabançonne est, en effet, la cinquième et dernière manche (il y en avait quatorze prévues initialement) du plus important challenge de régularité. Si Van Aert (ou un autre Belge car Vanthourenhout et Aerts peuvent encore gagner mathématiquement, mais il faudrait pour cela une série de circonstances très favorables) s’impose au classement final, Tim Merlier sera le neuvième Belge sélectionné pour le Mondial d’Ostende.

Avec quinze points d’avance sur Mathieu Van der Poel, Van Aert peut se contenter de la deuxième place, ce dimanche, dans une des principales épreuves du calendrier. On doute cependant que le Campinois ne cherche pas à s’imposer pour prendre l’avantage psychologique sur son rival, à une semaine du rendez-vous arc-en-ciel dans le sable et sur l’hippodrome d’Ostende. E. d.F.