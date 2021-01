En raison du coronavirus, la manche de Coupe du monde se déroule sans public et au Perkpolder et non plus au centre de Hulst où la course ne pouvait pas être organisée de manière assez sûre. Trois vainquuers différents ont marqué les trois manches courues jusqu'ici. Michael Vanthourenhout a gagné À Tabor. A Namur, Mathieu van der Poel a été à la fête et dimanche dernier, Wout van Aert s'est mo,tré le plus fort à Termonde.

Grâce à sa deuxième place à Namur, Van Aert a repris la place de leader à Michael Vanthourenhout. Il compte désormais 95 points contre 84 à l'ancien leader. Mathieu van der Poel en compte 70. "Je veux défendre cette place decleader", a déclaré Van Aert après la croix à Termonde. "C'est un beau maillot et je veux le défendre dans les cross qui sont encore à mon programme. Hulst et Overijse (la cinquième et dernière Coupe du monde le 24 janvier, ndlr) en font partie". Van Aert rencontrera également Mathieu van der Poel et Tom Pidcock à Hulst, déjà présents ce samedi à Gullegem.

Chez les femmes, Lucinda Brand a réussi le sans-faute dans les trois premières courses et possède avec 120 points, le maximum possible. La championne du monde Ceylin del Carmen Alvarado est relégéuée à 43 longueurs. Betsema est troisième avec 68 points.