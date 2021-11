Depuis le 3 octobre, au soir de ce Paris-Roubaix dantesque, Wout van Aert n'a plus enfourché son vélo en compétition. Un repos bien mérité après une saison fatiguante. Après l'Enfer du Nord, le champion de Belgique avait expliqué avoir besoin d'une longue période de repos pour récupérer de ses efforts. Dans le plan initial, Van Aert ne devait commencer sa saison de cyclo-cross que début décembre, sans doute à Boom et Anvers (le week-end du 4 et 5 décembre).

Mais selon le Nieuwsblad, le triple champion du monde de la discipline aurait revu ses plans et pourrait débuter dès le 27 novembre dans les labourés, au cyclo-cross de Courtrai, comme l'an dernier.

Van Aert a repris les entraînements le 27 octobre en vue de la saison de cyclo-cross et ceux-ci se déroulent mieux que prévu. Ce qui le pousserait à reprendre plus tôt. D'autant qu'il a un lien particulier avec la course de Courtrai dont le sponsor principal, CAPS, a également été son sponsor personnel lors de ses précédentes saisons dans les labourés. S'il devait donc normalement assister à la course dans le public, il se pourrait finalement bien que Van Aert ne soit déjà présent sur la ligne de départ dans la ville ouest-flandrienne.