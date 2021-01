Plus puissant, plus résistant, plus sec, plus détendu mais moins explosif, le Campinois a vu son passage sur la route faire évoluer ses qualités de crossman. Mais dimanche, il restera LE grand favori.

"Si Wout Van Aert est au départ du championnat de Belgique de Meulebeke dimanche, le prochain porteur du maillot tricolore est alors déjà connu…"

Livrée par une majorité d’observateurs au sortir d’un dernier week-end où la participation du Campinois au National s’inscrivait alors encore en pointillé (du fait d’une imminente paternité devenue réalité depuis lundi), l’analyse traduit le sentiment d’hégémonie laissée par un coureur qui n’a plus été battu par l’un de ses compatriotes depuis le 6 décembre dernier. Triple champion de Belgique, le Vélo de cristal 2020 sera à nouveau le grandissime favori sur le tracé flandrien. Depuis son premier titre conquis en 2016 sous le maillot Crelan-Vastogoedservice, Van Aert a considérablement évolué. Observateur privilégié de l’éclosion d’un talent qu’il suit depuis l’enfance et expert d’une discipline dans laquelle il a dirigé quatre champions du monde (De Bie, Herijgers, Simunek et Nys), Gérard Bulens (qui sera au micro de la RTBF dimanche) décrypte cette transformation.

(...)