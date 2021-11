Au total, son programme comprend douze épreuves. "Après une saison sur route réussie, van Aert s'est préparé tranquillement pour ses premières courses dans les labourés", peut-on lire sur le site de la formation WorldTour. Van Aert, 27 ans, participera à la manche de la Coupe du monde à Anvers le dimanche 5 décembre. Le week-end du 11 et 12 décembre, il participera à l'Ethias Cross à Essen et à la course de Coupe du monde de Val di Sole en Italie. Le championnat de Belgique le 9 janvier à Middelkerke est un objectif important pour celui qui est l'actuel champion de Belgique en titre, qui visera un cinquième titre, et qui aussi porteur du maillot noir-jaune-rouge sur route. La décision de savoir si Wout van Aert participera aux championnats du monde à Fayetteville, le 30 janvier aux Etats-Unis, sera prise après le championnat de Belgique.

"Le programme de cross fait partie d'un ensemble plus large et joue un rôle dans la saison sur route. À part cela, il est avant tout important pour Wout qu'il fasse quelques bons cross et qu'il puisse se battre pour la victoire", a déclaré le responsable des performances chez Jumbo Visma, Mathieu Heijboer. "En dehors de la période chargée de décembre et janvier, le nombre de courses (cyclocross, NDLR) est encore relativement faible, avec l'objectif de pouvoir également réaliser de bons entraînements en fonction de la saison sur route. C'est pourquoi nous avons aussi inclus le premier camp d'entraînement près de Gérone dans son programme."

Programme de cyclocross de Wout van Aert :

4/12 Boom (Superprestige)

5/12 Anvers (Coupe du monde)

11/12 Essen (Ethias Cross)

12/12 Val di Sole (Coupe du monde)

26/12 Termonde (Coupe du monde)

27/12 Heusden-Zolder (Superprestige)

29/12 Diegem (Superprestige)

30/12 Loenhout (Trophée X2O)

1/1 Baal (Trophée X2O)

2/1 Hulst (Coupe du monde)

5/1 Herentals (Trophée X2O)

9/1 Middelkerke (Championnat de Belgique).