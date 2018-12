Wout van Aert: "Un bon sentiment à Namur, malgré un nouveau départ raté"

Le champion du monde Wout van Aert a dû se contenter une fois de plus de la 2e dans une manche de la Coupe du monde de cyclocross 2018-2019.

Le coureur belge, encore battu par le Néerlandais Mathieu van der Poel, a toutefois trouvé sa 2e place satisfaisante, dimanche à Namur.

Vainqueur en 2017, Wout van Aert avait l'intention de tout donner à Namur et de voir jusqu'où il pouvait aller face à l'indétrônable, cette saison, Mathieu van der Poel. Mais un nouveau départ raté a brouillé les cartes du champion du monde. "J'ai raté plusieurs départs ces dernières semaines. Je voulais passer le plus vite possible dans la butte du départ, où il faut virer dans le top-5", a indiqué Wout van Aert. "Mais j'ai encore raté mon départ, car je n'ai pas trouvé ma pédale tout de suite, à cause de mes chaussures. Je me trouvais entre la 15e et la 20e place. J'ai pu remonter plusieurs coureurs pendant la course et je peux donc être content de ma 2e place derrière van der Poel qui est le plus fort cette saison, je le reconnais. Deuxième, c'était le meilleur résultat possible."

Le champion du monde belge s'est dit soulagé de la signature de son contrat dans l'équipe WorldTour Jumbo-Visma à partir du mois de mars 2019. "La signature de mon contrat est un réel soulagement pour le mental, c'est très bien de pouvoir dire que j'ai enfin une équipe, un programme pour 2019."

En se classant 2e à Namur, van Aert a repris quelques précieux points au classement de la Coupe du monde sur le leader belge Toon Aerts, 3e dimanche, dont il n'est plus séparé que de 17 points (398 points contre 415 à Aerts). Mathieu van der Poel, 3e du classement intermédiaire de la Coupe du monde, a, pour sa part, précisé, que cette compétition n'était pas un objectif et qu'il sera de toute façon, en raison d'un stage, absent de la manche française de Pontchâteau (20 janvier 2019). La Coupe du monde 2018-2019 se terminera le 27 janvier à Hoogerheide (P-B).

Wout van Aert disputera prochainement la manche de Coupe du monde à Zolder (26/12) ainsi que les cyclocross de Loenhout (28/12), de Bredene (29/12) et de Diegem (30/12).