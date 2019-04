Dan Martin est en bonne forme comme en atteste sa 2e place au récent Tour du Pays basque où l’Irlandais a aussi fini 2e de l’étape-reine.

Pour le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2013, la Flèche est un vrai objectif. "Dès ma première participation", dit le coureur d’UAE sur le site de la course, dont il sera au départ pour la 11e fois, "j’ai adoré la Flèche wallonne en 2008. C’est très nerveux, tout le monde se bat pour conserver sa place et la tension monte jusqu’à l’ascension finale du Mur de Huy, c’est très tactique. C’est beau et c’est dur. C’est une course que j’aimerais beaucoup gagner."