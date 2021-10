Dans l’histoire, longue d’une douzaine d’années de l’équipe Intermarché-Wanty Gobert Matériaux, il y a eu quelques succès ou moments importants qui sont passés dans les annales de la formation wallonne. Danny Van Poppel, victorieux pour la deuxième fois à Binche, ne le mesure sans doute pas totalement, mais sa victoire est de la trempe du triomphe d’Enrico Gasparotto à l’Amstel Gold Race, de celle de Loïc Vliegen au Tour de Wallonie ou de la victoire de Taco Van der Hoorn au Giro et du maillot rouge de leader de la Vuelta porté par Odd Eiking.

Plus importante d’un point de vue affectif encore, car le Néerlandais a offert aux dirigeants et sponsors de sa formation une émotion intense et il aura permis aux Binchois de vivre avec quelques mois de retard (ou d’avance) un moment fort digne du Carnaval, annulé l’hiver dernier.

(...)