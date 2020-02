L’équipe belge nous a ouvert ses portes lors de la troisième étape du Tour d’Arabie saoudite.

Après deux premières journées calmes, où l’équipe belge n’a eu à déplorer aucune chute et aucune crevaison, le directeur sportif Sébastien Demarbaix et le mécanicien Olivier Dujardin ont eu du pain sur la planche, ce jeudi, entre King Saud University et Al Bujari. Peu après le départ, Timothy Dupont a dû faire appel à sa voiture afin de se nettoyer les mains après avoir tenté de régler un disque de frein récalcitrant. Quelques kilomètres plus loin, Thomas Degand devait s’arrêter suite à une crevaison causée par une impressionnante vis sur sa roue arrière. Puis peu avant la principale descente de la journée, abordée à près de 100 km/h par le peloton, Kevin Van Melsen, en proie à des problèmes de freins, a préféré changer de vélo. Yoann Offredo, enfin, a dû redescendre à la voiture pour faire resserrer sa selle à quelques kilomètres de l’arrivée.

(...)