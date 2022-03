Dans le meilleur des cas, Colbrelli ne reprendra la compétition que dans plusieurs mois Cyclisme N. Ch. Victime d'un arrêt cardiaque ce lundi, le champion d'Europe pourrait aussi devoir mettre un terme à sa carrière. © Belga

La Gazzetta dello Sport continue à suivre de près l'évolution de la santé de Sonny Colbrelli, toujours hospitalisé à Gérone. Selon le média italien, le coureur pourra quitter l'hôpital ce week-end si sa convalescence se passe bien. En attendant, il a reçu la visite de son épouse, son père et son agent, qui ont rejoint l'Espagne au plus vite après cet arrêt cardiaque qui a inquiété tout le monde du vélo.



Le quotidien italien a de nouveau pu joindre le dernier vainqueur de Paris-Roubaix: "Je sais que j'ai eu de la chance mais je ne veux pas arrêter ma carrière comme ça", dit-il. Daniele Zaccaria, médecin de l'équipe Bahrein-Victorious, est au chevet de Colbrelli. Il se montre prudent concernant la suite de la carrière du coureur: "Nous sommes en train d'écrire la première page d'un nouveau livre. Et nous allons tourner une page à la fois."



Les premières pages pourraient prendre du temps à se tourner puisque les examens que va devoir passer le coureur seront très nombreux. Des tests génétiques sont même planifiés afin de s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème héréditaire. Pour certains des examens prévus, il faudra attendre les résultats pendant plusieurs semaines.



Quoi qu'il arrive, Colbrelli ne reprendra donc pas la compétition avant plusieurs mois.