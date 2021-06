Binche est une véritable terre de cyclisme. La ville où se situe le siège de l’équipe estampillée WorldTour Intermarché-Wanty-Gobert a en effet récemment accueilli l’épreuve des espoirs et des élites sans contrat (2009), un national élite sur route (2018), le départ d’une étape du Tour de France (2019) et deux départs de la Flèche wallonne (2013 et 2017). Et cette histoire d’amour entre la cité des Gilles et la Petite Reine, parfaitement incarnée chaque automne par la tenue de Binche-Chimay-Binche (NdlR : l’édition 2021 doit avoir lieu le 5 octobre prochain), va se poursuivre.