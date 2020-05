L'Union cycliste internationale (UCI) a annoncé mardi le calendrier cycliste remanié en raison de la pandémie de coronavirus.

La saison reprendra le 1er août avec les Strade Bianche et se terminera le 31 octobre par le Tour de Lombardie. "Nous avons mis sur pied un nouveau calendrier solide, attractif, varié et le plus cohérent et réaliste possible, dans les meilleurs délais, et en fonction des informations disponibles aujourd'hui concernant l'évolution de la pandémie", déclare David Lappartient, le président de l'UCI.

"Coureurs, équipes et organisateurs disposent dorénavant des dates dont ils ont besoin pour anticiper la reprise au 1er août. C'est une étape très importante que l'ensemble de la communauté cycliste, éprouvée par l'impact financier de la pandémie, attendait pour repartir de l'avant", poursuit le président de l'UCI. "Je tiens à saluer l'esprit de solidarité, le sens des responsabilités de tous les acteurs - je remercie à cet égard Unipublic qui a accepté de réduire la durée du Tour d'Espagne - et le courage dont ont fait preuve, en ces temps difficiles, les familles du cyclisme professionnel sur route. Nous continuerons d'avancer ensemble en vue de la reprise de la saison, en rappelant néanmoins que la santé des coureurs et de toutes les parties concernées demeurera la priorité absolue, et que le redémarrage effectif de nos activités restera conditionné à l'évolution de la situation sanitaire mondiale".



L'Amstel Gold Race, prévue le 10 octobre, satisfaite de sa nouvelle date

L'Amstel Gold Race a trouvé une place dans le nouveau calendrier cycliste présenté mardi par l'Union cycliste internationale (UCI). La classique néerlandaise est prévue le 10 octobre et se déroulera pour la première fois un samedi.

Bien que le coronavirus peut encore empêcher les coureurs de rouler en automne, Leo van Vliet, le directeur de la course, est satisfait de la nouvelle date. "Avec ce nouveau calendrier, nous avons, tout comme les coureurs, un objectif pour lequel travailler. Et ce n'est pas une catastrophe d'une fois rouler un samedi à la place d'un dimanche."

Van Vliet a entendu que l'UCI manquait de dimanches disponibles dans son calendrier. "Gand-Wevelgem, prévu le 11 octobre, ne pouvait pas se rouler un samedi. Cela ne me semble pas problématique que ces courses se déroulent sur le même week-end. Elles n'empiètent pas l'une sur l'autre."

L'Amstel Gold Race sera précédée de Liège-Bastogne-Liège et suivie du Tour des Flandres, toutes les deux organisées un dimanche. Le Tour d'Italie se déroulera également au même moment.

Flanders Classics, organisateur des classiques flandriennes, heureux des nouvelles dates

L'Union cycliste internationale (UCI) a dévoilé mardi son nouveau calendrier WorldTour avec Gand-Wevelgem prévu le 11 octobre, A Travers la Flandre le 14 octobre et le Tour des Flandres le 18 octobre. Flanders Classics, l'organisateur des trois courses, est heureux de ces nouvelles dates.

"Je connais déjà le calendrier par coeur. Les dates sont désormais plus claires, mais tout est encore sous réserve. Nous pouvons déjà préparer notre programme et les équipes peuvent commencer à travailler pour préparer la première course. Cela fait du bien d'avoir de nouveaux objectifs mais je ne m'emballe pas", a déclaré Tomas Van Den Spiegel, le directeur général de Flanders Classics.

Reste à voir si les courses seront organisées comme avant avec des accès VIP. "La course est prévue dans cinq mois et beaucoup de choses peuvent encore se passer. Nous continuons à suivre la situation et nous attendons de voir comment nous pouvons organiser. Je ne pense pas que le but est de laisser les gens se rassembler en masse le long de la course. Voir des supporters en rang ne sera peut-être pas à l'ordre du jour en octobre. Nous anticiperons si nécessaire."

Tomas Van Den Spiegel a également donné plus de clarté sur les parcours. "Gand-Wevelgem ne passera pas par la France. Pour A Travers la Flandre, le parcours est très compact et je ne vois pas beaucoup de problèmes. C'est le cas également du Tour des Flandres. Le plus important, c'est que les dates sont désormais claires et nous sommes heureux avec ce bloc de courses", a conclu Van Den Spiegel.