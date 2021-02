Le président de l’UCI s’est exprimé, en marge du Mondial de cyclo-cross, à propos de la saison sur route qui a débuté sur fond de pandémie. "Il fallait vraiment que cela commence", s’est réjoui David Lappartient qui a également affirmé que toutes les épreuves qui pouvaient avoir lieu, en dépit de la crise sanitaire, se dérouleraient. Et c’est le cas des courses belges.

"Hormis pour l’UAE Tour, les voyages en dehors de l’Europe seront limités. Nous aurons la plupart des épreuves en Europe et encore. Certains pays sont presque fermés. D’autres sont plus stricts. En Belgique, on peut fonctionner à huis clos. J’étais au Tour des Flandres l’an dernier et cela a très bien fonctionné. A priori, les courses belges ne sont pas remises en question", a-t-il assuré à DirectVélo.