Ballerini, 27 ans, a décroché trois victoires cette saison avec notamment un succès sur le Circuit Het Nieuwsblad en février dernier pour la course d'ouverture de la saison belge. L'italien a également remporté deux étapes du Tour de la Provence.

"Je suis très heureux de pouvoir poursuivre mon rêve ici", a réagi Ballerini, cité dans le communiqué. "Je me sens très bien dans l'équipe et je n'ai jamais pensé à partir. Avec le Wolfpack, j'ai gagné ma première grosse course d'un jour avec le Circuit Het Nieuwsblad et cela me donne confiance pour un jour gagner Paris-Roubaix, ce qui est mon plus grand rêve. Pour les deux prochaines années, je suis motivé pour travailler dur, m'améliorer et aider l'équipe à rester la meilleure du monde."