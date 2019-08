Davide Martinelli quitte Quick Step pour Astana

L'Italien de 26 ans a signé un contrat d'une saison avec la formation kazakhe. Martinelli s'est dit "très heureux de venir dans une si grande équipe. Je remercie Alexandre Vinokourov pour la confiance qu'il m'accorde." Passé pro en 2016 dans la formation Quick Step, il y a passé quatre saisons au cours desquelles il est devenu un équipier modèle au service de ses leaders. Lors de sa première saison professionnelle, il avait remporté une étape du Tour La Provence ainsi qu'une étape au Tour de Pologne. Davide Martinelli est depuis lors en attente de son troisisème succès professionnel.

Un jeune espagnol chez Movistar

Iñiko Elosegui, originaire du Pays basque, s'est engagé à 20 ans avec l'équipe Movistar et ce jusqu'en 2022. Il s'agit de la deuxième recrue pour l'équipe espagnole après le jeune britannique de 23 ans Gabriel Cullaigh.

Luka Mezgec s'impose sur le Tour de Pologne

Au lendemain de l'hommage rendu hier à Bjorg Lambrecht, le sport a repris ses droits en POlogne. Et c'est le Slovène Luka Mezgec qui s'est imposé à Bielsko-Biala au terme d'un sprint en côte devant l'Espagnol Eduard Prades et le Britannique Ben Swift. L'Allemand conserve le maillot de leader de ce Tour de Pologne à la veille de l'étape reine disputée ce jeudi.

Opération pour Vanbilsen

Le Belge, vainqueur d'À travers le Hageland cette saison, va se faire opérer du genou ce vendredi a-t-il annoncé sur les réseaux sociaux. Tombé sur la troisième étape du Tour de Wallonie, le coureur Cofidis ne sait pas encore s'il pourra encore courir cette année.

Piccolo et Van Anrooij champions d'Europe

Ce mercredi se sont ouverts les championnats d'Europe à Alkmaar aux Pays-Bas. Au menu de cette première journée, les épreuves de contre-la-montre dans la catégorie junior ainsi que le premier relais mixte de l'histoire. Chez les femmes juniors, c'est la Néerlandaise Shirin Van Anrooij qui s'est imposée à domicile. Grande favorite de l'épreuve, elle s'est imposée avec deux secondes d'avance sur la Russe Aigul Gareeva. La première Belge, Julie De Wilde, termine en 14e position.

Chez les hommes juniors, c'est l'Italien Andrea Piccolo qui a été le plus rapide devant les deux Néerlandais Lars Boven et Enzo Leijnse. Les deux Belges, Lars Van Ryckeghem et Lucas Rogiers terminent au-delà du top 20.