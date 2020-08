Des coureurs qui profitent des nouvelles dates de la course pour se préparer pour le Tour de France.

Le Tour de Wallonie se déroulera à huis clos et seules les personnes qui habitent le long du parcours pourront venir supporter les coureurs. La course à étapes wallonne se déroule habituellement au mois de juillet pendant le Tour de France mais le coronavirus a perturbé le calendrier international.

Avec des courses comme le Dauphiné réservées aux grimpeurs, certains leaders ont choisi la Belgique pour se préparer pour la Grande Boucle. Neuf équipes WorldTour seront au départ dont Lotto-Soudal avec Caleb Ewan et John Degenkolb et Deceuninck-Quick Step avec Sam Bennett.

Oliver Naesen et Greg Van Avermaet seront les deux grands noms belges au départ. Arnaud Démare sera également présent tout comme Max Walscheid, Phil Bauhaus, Giacomo Nizzolo, Nacer Bouhanni, Mark Cavendish et le champion de Belgique Tim Merlier. Matteo Trentin, Zdenek Stybar et Niki Terpstra, qui fait son retour après une blessure, seront également de la partie.

Le Tour de Wallonie débutera dimanche et compte quatre étapes dont deux réservées pour les sprinteurs et deux pour les puncheurs sur un parcours vallonné. Le parcours a également été légèrement modifié après les retraits d'Ath et Tubize, remplacés par Templeuve et Frasnes-lez-Anvaing.