Une pancarte sur le dos de Colbrelli, Trentin roue de secours

Difficile de dire quelle nation possède la meilleure équipe. Si la Belgique fait évidemment figure de grande favorite à domicile, l’Italie a de sérieux arguments à faire valoir. De par ce qu’il a montré ces derniers temps, au Tour de France, au Tour du Benelux et plus récemment aux championnats d’Europe, Sonny Colbrelli est l’un des sérieux candidats au maillot arc-en-ciel. Le Lombard est un féru des classiques flandriennes et possède le profil type pour remporter ce Mondial.