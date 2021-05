Les Belges d’Alpecin-Fenix ont été très présents sur les routes italiennes.

Ce Giro 2021 aura donc coïncidé avec les premiers pas de Remco Evenepoel dans un Grand Tour. Le prodige brabançon s’est remarquablement tiré d’affaire pendant dix jours avant de payer sa longue absence et sa courte préparation et de quitter la course après une chute survenue mercredi dernier.