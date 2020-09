C’est un ambitieux, Arnaud De Lie. Le très prometteur jeune coureur de la province du Luxembourg ne veut pas se contenter de podium. Même sur les plus grandes courses. Le champion de Belgique des 17 et 18 ans est donc rentré déçu de Bretagne et de Plouay, où il s’est classé troisième du championnat d’Europe.

Et où il n’a été devancé que de quelques centimètres par le vainqueur, le Danois Kasper Andersen, et par le Tchèque Pavel Bittner. "Oui, même quelques jours après cet Euro, je reste déçu de ne pas avoir gagné", commente Arnaud De Lie. "Je suis passé si près du but…"

Le speaker a même annoncé le jeune Wallon comme éventuel vainqueur, tant le sprint a été serré, mais la photo-finish a eu le dernier mot. "La déception prime également, car je me sentais super fort durant la course. Depuis la reprise des compétitions, je me sens vraiment costaud."

Il a progressé sur le plan de la diététique, il a perdu du poids et passe mieux les bosses. Il l’a démontré sur les montées bretonnes. "J’ai vraiment franchi un cap", poursuit cet affilié au club de Laurent Mars, Crabbé-Toitures-CC Libramont Chevigny. "Nous avons monté très rapidement la dernière ascension. Et au sommet de celle-ci, j’étais encore dans le premier groupe, qui ne comptait plus que cinq coureurs. C’est sans doute là que j’ai commis une erreur. Car je me suis dit que j’avais réalisé le plus dur. Je me sentais confiant pour le sprint et j’ai malheureusement oublié de rester concentré; je n’ai pas veillé à penser à mon placement. Dans la descente menant vers l’arrivée, ce qui restait du peloton nous a repris et je n’ai pas fait attention. Comme si j’étais déconnecté. Je me suis donc retrouvé en queue de groupe…"