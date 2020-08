Neuf coureurs présents à l’Euro se sont rendus à Nice en vue du départ du Tour de France.

Àpeine arrivés au terme de leur championnat d’Europe, neuf coureurs présents au départ de ce championnat d’Europe ont commencé une autre course pour atteindre Nice dans la soirée de mercredi en vue du départ du Tour de France dans la cité azuréenne.

Quelques minutes seulement après avoir passé la ligne, les neuf coureurs concernés, les Français Benoît Cosnefroy, Lilian Calmejane et Cyril Gautier, les Italiens Matteo Trentin et Giacomo Nizzolo, le Norvégien Alexander Kristoff et les Belges Greg Van Avermaet, Jasper Stuyven et Oliver Naesen, devaient prendre la route en bus à Plouay pour rejoindre l’aéroport de Rennes où ils ont dû prendre l’avion direction Nice.