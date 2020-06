Remco Evenepoel fait des émules.

La réussite du Belge, passé chez les professionnels à moins de 19 ans, sans avoir souscrit à l’écolage auprès des U23, a ouvert les yeux de nombreux managers qui désormais n’hésitent plus à engager les plus grands talents dès leur plus jeune âge.

Ainsi, cette saison, deux coureurs avaient suivi les traces d’Evenepoel en sautant la catégorie des espoirs, passant directement de celle des juniors à l’élite professionnelle.

Il s’agit d’abord de l’Américain Quinn Simmons, le champion du monde juniors 2019, qui évolue chez Trek-Segafredo alors qu’il a fêté son 19e anniversaire début mai. L’autre "gamin" du WorldTour est l’Espagnol Carlo Rodriguez, lequel a rejoint au 1er janvier le Team Ineos alors qu’il n’avait pas encore 19 ans à l’époque.

L'équipe UAE, qui compte déjà dans ses rangs Tadej Pogacar lui aussi un des plus jeunes coureurs de l’actuelle génération, a engagé, pour cinq ans (!) un coureur espagnol de 17 ans, Juan Ayuso, lequel ne passera professionnel qu’en 2022.

C’est maintenant, la formation Sunweb qui a attiré dans ses filets celui que l’on présente comme un des champions du futur. L’équipe allemande a fait signer au jeune allemand Marco Brenner un contrat de quatre ans qui débutera le 1er janvier prochain.

Brenner, multi champion de son pays dans les catégories de jeunes, a remporté une vingtaine de succès la saison dernière où il a brillé sur route mais également en cyclo-cross. Il avait impressionné les dirigeants de sa future équipe lors de tests et démontré une maturité étonnante pour son jeune âge. Sollicité par Bora-Hansgrohe, il a préféré porter son choix sur l’autre formation allemande du WorldTour.

"L’équipe Sunweb a une excellente expérience en ce qui concerne l’encadrement des jeunes et elle va me donner le temps de me développer", explique Marco Brenner qui n’aura 18 ans que le 27 août prochain. "C’est l’environnement idéal pour moi."

Le Team Sunweb possède en effet dans ses rangs de très nombreux jeunes coureurs dont notre compatriote Ilan Van Wylder qui a eu, lui, 20 ans, le 14 mai dernier.