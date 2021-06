Premier coureur belge à évoluer au sein de la structure Ineos (ex-Sky) depuis Serge Pauwels (2010 et 2011 dans ce qui s’appelait encore la Sky), Laurens De Plus ne vit pas une intégration des plus aisées au sein de l’armada britannique. Débarqué cet hiver en provenance de chez Jumbo-Visma, le Ninovite avait pu solutionner en fin d’année dernière un problème de hanche qui le priva du Tour de France 2020 et ne lui permit d’épingler que cinq dossards lors de la saison écoulée… dont trois furent retirer avant de voir la ligne d’arrivée (abandon sur l’UAE Tour, le National et Liège-Bastogne-Liège).