Entretien avec Roger De Vlaeminck, coureur au palmarès exceptionnel malgré la concurrence d’un certain Eddy Merckx.

Dans ce resto "très bon et pas cher" à quelques bornes de chez lui, il est le roi. Tout le monde le salue, a un mot pour lui. Difficile, quand on le voit attablé au milieu de ses voisins, de se rendre compte que Roger De Vlaeminck a une telle carte de visite. Lui, surnommé le Gitan pour la noirceur de ses cheveux, rebaptisé Monsieur Paris-Roubaix depuis ses quatre victoires dans l’Enfer du Nord, ne parle pas souvent. "Ma voix est partie. Donc, je m’exprime lentement et sans forcer", dit-il le plus sérieusement du monde.

À la veille d’un Milan-Sanremo qu’il a épinglé à trois reprises à sa boutonnière, il a accepté de sortir de son silence. Pour évoquer la Primavera, mais aussi les champions d’aujourd’hui et, bien sûr, ses fameux combats avec Eddy Merckx. "J’adore Victor Campenaerts", commence-t-il tout en dévorant un succulent plat de poisson et de crevettes. "Il n’est pas le plus talentueux, mais n’a pas froid aux yeux. Il ose prendre des risques en tentant sa chance. Il sait se faire mal."

Et de rappeler, non sans une certaine fierté, quelques chiffres : "Je crois que j’ai glané 110 victoires. Et il faut ajouter à cela mes 112 succès en 180 cyclo-cross."

Parmi toutes ces victoires, laquelle fut la plus belle ?

"Le Tour de Suisse en 1975. Parce qu’Eddy Merckx termine deuxième. Le dernier jour était divisé en deux étapes. La première, longue de 120 kilomètres, s’achève par un sprint massif que je gagne devant Eddy. Et l’après-midi, je remporte le contre-la-montre de 20 bornes. De nouveau devant Eddy. Remporter une épreuve de la sorte, en battant le meilleur coureur de l’Histoire, ça a énormément de signification. Me retrouver sur la première marche du podium final alors que lui occupait la deuxième place demeure un souvenir incroyable. En outre, j’ai remporté six étapes. Je reste aussi très attaché à mes six victoires à Tirreno-Adriatico (un record !) parce qu’Eddy et les autres étaient là. La concurrence était très relevée avec la présence de tous les meilleurs du peloton. Je n’ai jamais fait une obsession d’Eddy, mais je savourais plus un succès quand il était deuxième parce que cela voulait dire que j’avais battu le meilleur de tous."

(...)