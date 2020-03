L'ancien coureur cycliste, Roger Baens est décédé à l'âge de 87 ans dans une maison de repos à Rillaar, près d'Aarschot, a annoncé sa famille samedi.

Professionnel de 1956 à 1964, il a fait partie de la célèbre 'garde rouge' de Rik Van Looy de 1961 à 1963 chez Faema, Flandria-Faema puis GBC-Libertas.

Vainqueur de 43 courses dans sa carrière, Roger Baens s'est illustré notamment au Tour d'Espagne remportant trois étapes, en 1957 (1) et 1963 (2). En 1962, il faisait partie de l'équipe de Rik Van Looy, victorieuse de l'épreuve par équipes du contre-la-montre au Tour de France. Son palmarès s'orne aussi de succès au Tour de Belgique, dans les semi-classiques du Tour du Limbourg, des Trois Villes Soeurs et de Zottegem en 1958, du classement final de À travers la Belgique dont il a remporté une étape en 1959 ou du Tour des Pays-Bas en 1960 et 1961.