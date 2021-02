G. Co.

En raison de l’annulation de nombreuses épreuves en ce début de saison et de leur absence sur l’Étoile de Bessèges qui se déroule cette semaine, la formation Deceuninck-Quick Step ne reprendra la compétition que jeudi prochain sur le Tour de Provence.

Et pour sa première course, l’équipe belge a annoncé du lourd. L’épreuve provençale, remportée par Nairo Quintana l’an dernier, sera la course de reprise du champion du monde Julian Alaphilippe, la première depuis sa lourde chute au Tour des Flandres.

Le Français y préparera le début de saison, lui qui compte s’aligner sur le Circuit Het Nieuwsblad pour la première fois le 27 février prochain.

Et il sera accompagné par une bonne partie du noyau des classiques flamandes : Yves Lampaert, Kasper Asgreen et Zdenek Stybar. Ballerini, Cavagna et le jeune grimpeur belge Vansevenant, découvert sur la dernière Flèche Wallonne compléteront la sélection.

En revanche, pas de trace de Remco Evenepoel. Le Brabançon de 21 ans connaît du retard dans sa revalidation et est resté plusieurs semaines sans enfourcher son vélo. Lundi, un nouveau contrôle de l’évolution de sa blessure déterminera s’il peut reprendre la route des entraînements et se concentrer sur sa préparation au Giro.