Pour Vansevenant, 22 ans, et Van Lerberghe, 28 ans, il s'agira d'un tout premier grand Tour à leur programme.

L'Italien Andrea Bagioli, les Tchèque Josef Cerny et Zdenek Stybar, le Néerlandais Fabio Jakobsen, le Britannique James Knox et le Français Florian Sénéchal complètent l'effectif pour cette 76e édition de la Vuelta du 14 août au 5 septembre.

La formation de Patrick Lefevere misera notamment sur les arrivées au sprint avec son Néerlandais Jakobsen qui avait remporté deux étapes en 2019. Il sera emmené dans les sprints par Cerny, Sénéchal et Van Lerberghe.

"La Vuelta, c'est la Vuelta, l'une des courses les plus dures de la saison", a commenté Wifried Peeters, directeur sportif, dans le communiqué de son équipe. "Mais nous sommes confiants et nous avons une équipe suffisamment forte pour faire un bon résultat dans presque toutes les étapes. Fabio est de retour dans un grand Tour après deux ans et revient d'un bon Tour de Wallonie, il aura un solide train pour lui au sprint avec Josef, Florian et Bert, tous des coureurs ayant montré leur potentiel. Zdenek et Josef sont tous les deux capables de saisir une opportunité si elle se présente alors que James, Mauri et Andrea peuvent essayer quelque chose en montagne où ils ont déjà signé de bons résultats.