Patrick Lefevere a dû savourer son week-end. Samedi en fin de soirée, Zdenek Stybar a ramené le quatrième succès de sa formation sur la sixième étape du Tour de San Juan. Quelques heures plus tard, le super équipier Dries Devenyns a conquis un succès de prestige sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race, la première course d’un jour du calendrier World Tour. "J’adore cette course. Mais ce n’est pas seulement la victoire qui me rend heureux, c’est le fait que je marque l’histoire de l’équipe", a expliqué le Belge de 36 ans qui a permis à sa formation de conquérir son 750e bouquet depuis sa création.