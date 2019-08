Le mercato cycliste s'est officiellement ouvert le 1er août et depuis lors les équipes annoncent au compte goutte les coureurs qui viendront renforcer leurs rangs à partir de la saison prochaine. Ce vendredi, Deceuninck-Quick Step a ainsi confirmé l'arrivée de l'Italien Mattia Cattaneo. Le grimpeur de 28 ans vient de la formation Androni Giocattoli.





Auteur de bons résultats au Giro cette saison (deuxième à Côme et cinquième à L'Aquila notamment), Cattaneo a remporté le Tour des Appenins, sa seule victoire cette saison. "Mattia s'est montré très solide cette année. Il pourra certainement beaucoup travailler pour l'équipe mais pourra également saisir certaines opportunités", a expliqué Patrick Lefevere, CEO de la formation belge.





Après les Belges Stijn Steels et Bert Van Lerberghe ainsi que le jeune Portugais João Almeida, Mattia Cattaneo est le quatrième transfert entrant du Wolfpack. Dans l'autre sens, Enric Mas (Movistar), Elia Viviani et Fabio Sabatini (Cofidis), Max Richeze (UAE Team Emirates) et Davide Martinelli (Astana) sont sur le départ, avant l'officialisation plus que probable du transfert de Philippe Gilbert dans les jours à venir.