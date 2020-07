Retour gagnant pour la formation de Patrick Lefevere, avec le succès de Florian Sénéchal.

Le monde a changé. La pandémie du coronavirus a modifié nos manières de vivre. Et cela n’a pas échappé à cette première course pro officielle, disputée ce dimanche, à Rotselaar. Avec des règles sanitaires à respecter, avec un public contenu et interdit dans certaines zones, et avec des accompagnateurs et des spectateurs portant des masques. Dont de nombreux avaient été distribués au départ par Victor Campenaerts, via son papa…

(...)