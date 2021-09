Si leur patron, Patrick Lefevere, possède incontestablement le sens de la formule, Tim Declercq et Yves Lampaert sont quant à eux pourvu d’un certain talent pour la mise en scène. Tout juste sortis du bus de l’équipe Deceuninck-Quick Step, au départ de Sherford, les deux Flandriens se laissent aller à un high five dans un grand éclat de rire, quelques minutes après que le communiqué de la fédération belge a officialisé leur sélection pour le Mondial.