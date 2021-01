" Nous avons en effet d’ores et déjà reçu la confirmation de l’engagement des formations Lotto-Soudal, Israël Start-Up Nation et AG2R Citröen team, dont ce sera la première participation, commente Laurent Mars, l’une des chevilles ouvrières. Nous espérons convaincre une quatrième écurie de première division avec Intermarché Wanty-Gobert ou Cofidis. Après avoir annulé notre édition 2020 en raison du contexte sanitaire, cette confiance dans notre organisation nous comble. Nous travaillons actuellement sur le dossier comme si la course pouvait se tenir dans un contexte classique et verrons ensuite si les circonstances sanitaires nous imposent par la suite certaines adaptations. Nous serons flexibles, comme nos partenaires qui ont réitéré leur soutien." Q. F.