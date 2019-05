© AFP

Annoncée depuis plusieurs semaines, la prise de relais d'Ineos est désormais effective. Plus question de Team Sky mais bien de "Team Ineos" puisque l'équipe britannique a changé de sponsor en ce mois de mai qui débute par le Tour de Romandie et celui du Yorkshire. Geraint Thomas, en Suisse, et Chris Froome, en Angleterre, attirent donc une foule un peu plus curieuse que d'habitude, en cette fin de semaine. Non sans être interpellés par des sympathisants écolos.Ce fut notamment le cas ce jeudi, à l'occasion de la première étape du Tour du Yorkshire, où une quarantaine de manifestants a fait savoir son mécontentement avant même le départ de la course. Car Ineos n'est autre qu'un géant pétrochimique pratiquant la fracturation hydraulique. Et il se trouve que ce procédé visant à extraire du sol des gaz et des hydrocarbures a des conséquences environnementales qui font bondir les écolos.D'autant plus que le Yorkshire pourrait être l'un des terrains de prospection d'Ineos dans le futur. Le géant britannique a notamment œuvré aux Etats-Unis, où l'injection à haute pression d'une eau contenant des adjuvants chimiques dans les fissures rocheuses afin d'en extraire du pétrole ou du gaz a d'inévitables conséquences sur l'environnement. On parle notamment de pollution des nappes phréatiques (et donc de l'eau potable), d'impact sur l'activité sismique, de menace sur la biodiversité mais aussi de conséquences sanitaires. L'université du Missouri a ainsi révélé une augmentation significative des perturbations endocriniennes et des maladies hormonales chez les personnes exposées.La région du Yorkshire est donc particulièrement sensible à ce débat et voir Ineos faire une grande opération marketing à travers le cyclisme n'est pas pour plaire. Des masques à l'effigie "diabolique" de Jim Ratcliffe, patron d'Ineos, ont envahi le bord des routes et nos confrères de L'Equipe ont assisté à quelques scènes cocasses, ce jeudi., leur faisait remarquer une manifestante, qui se faisait toutefois signifier par un badaud que le Team Total-Direct Energie, dont le bus était garé à peine plus loin, n'était sans doute pas plusVoilà un débat qui risque d'avoir de beaux jours devant lui tant il est difficile pour les patrons d'équipes cyclistes de faire la fine bouche quand ils voient un investisseur proposer son soutien financier. D'ailleurs, Dave Brailsford ne se souciait guère de cette effervescence toute relative:, rappelait-il en faisant allusion aux nombreuses suspicions qui ont toujours entouré son équipe. Mais l'homme avait toutefois pris soin d'embaucher quelques gardes du corps à l'occasion de ce Tour du Yorkshire.