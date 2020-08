Remco Evenepoel impressionne par sa manière de courir mais aussi dans les chiffres.

Samedi, lors de l’étape reine du Tour de Pologne, Remco Evenepoel a de nouveau impressionné en faussant compagnie au peloton des favoris à 51 kilomètres de l’arrivée et en résistant jusqu’au bout. Un exploit merckxien qui lui a permis de décrocher le classement général de l’épreuve polonaise, sa 4e victoire consécutive dans une course par étapes cette saison.

Pour rappel, le Belge avait commencé sa moisson sur le Tour de San Juan en Argentine et le Tour d’Algarve en début d’année. Après l’interruption à cause de la crise du coronavirus, il a rapidement renoué avec la victoire sur le Tour de Burgos et donc le Tour de Pologne.