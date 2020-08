Quand on regarde le palmarès du Tour de l'Ain ces dernières années, on remarque qu'il a déjà été remporté par de très grands noms du peloton : Thibaut Pinot (2017, 2019), Sam Oomen (2016) ou encore Romain Bardet (2013). Pourtant l'épreuve du sud-est de la France n'a jamais déchainé les passions. Cette année, la donne pourrait changer puisque l'épreuve classée en catégorie 2.1 va lancer le duel entre les deux mastodontes du peloton Ineos et Jumbo-Visma qui devrait connaitre son apogée lors du prochain Tour de France (entre le 29 août et le 20 septembre).

(...)