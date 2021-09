Des dizaines de caravanes sont amassées aux bords des champs de pommes de terre de part et d’autre du Smeysberg. De loin, on peut déjà reconnaître les couleurs de certains drapeaux qui ondulent dans les airs. Un supporter de Sagan a traversé les Alpes, celui d’Aranburu les Pyrénées. Alors que les Bretons ont l’air d’avoir fait le déplacement en masse. Mais tous ces coloris sont comme cachés par ces centaines de fanions jaune et noir. Venus de nettement moins loin, les lions à la langue rouge veulent montrer où nous sommes.