Triple champion olympique, le Norvégien de 23 ans va effectuer ses débuts dans le peloton.

L’image est surprenante : celle d’un coureur pro qui dévoile son nouveau maillot. Avec des jambes poilues, non rasées… Cette image, c’est celle de Johannes Hosflot Klaebo. Un Norvégien de 23 ans qui va effectuer ses débuts dans la formation continentale Uno-X. Pourquoi parler du transfert de ce coureur peu connu dans le peloton ?

Parce qu’il est bien plus connu dans son premier sport, lui qui est triple champion olympique ! Aux Jeux d’hiver de Pyeongchang, en 2018, le fondeur norvégien avait été un des deux sportifs les plus titrés avec le biathlète Martin Fourcarde, remportant la médaille d’or sur le sprint classique, sur le relais et sur le sprint par équipes.

"J’ai signé pour une durée de cinq ans", annonce-t-il. "Je suis honoré et fier d’avoir une telle opportunité. J’espère que nous pourrons partager nos expériences respectives pour nous améliorer en tant que sportifs. Mais ne croyez pas que je change de sport : je vais continuer à skier."

Va-t-il réussir aussi bien que Primoz Roglic, le dernier vainqueur de la Vuelta, qui a commencé le cyclisme après avoir, lui, pratiqué le saut à skis ? Ou encore que son compatriote Karl Fredrik Hagen, qui vient également du ski ?

Affaire à suivre.