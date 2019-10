Nombreux étaient ceux qui, l'hiver dernier, disaient que la Deceuninck-Quick Step allait connaître une saison moins rêvée qu'en 2018 (73 victoires, un record). Avec 70 nouveaux bouquets dont certains de grande qualité (Milan-Sanremo, Paris-Roubaix, Flèche wallone, Clasica San Sebastian, étapes du Tour et de la Vuelta...) et surtout un coup de projecteur encore plus fort que les autres années sur le Tour de France, le Wolfpack a réussi à faire aussi bien que l'année dernière et s'impose comme la meilleure équipe de la décennie.Voici, en infographie, quelques chiffres qui le prouvent: