Enfin pour Philippe Gilbert ! Le Wallon a remporté la 3e étape des Quatre Jours de Dunkerque ce jeudi lors d'un sprint en côte entre Péronne et le Mont-Saint-Éloi. Il a devancé le leader de l'épreuve Jason Tesson et Julien Simon. Sa dernière victioire remontait au... 11 septembre 2019 et la 17e étape sur le Tour d'Espagne, soit une attente de 966 jours. À l'époque, le Belge roulait encore pour l'équipe Deceuninck-Quick Step.



"Cela faisait très, très, très longtemps que je n'avais plus gagné mais ça va, je n'avais pas oublié comment on lève les bras", a rigolé Gilbert après avoir franchi la ligne qui pense désormais au général, "on verra comment se déroule l'étape de Cassel samedi qui déterminera le général avec une répétition de difficulté. Mais on a une équipe forte avec beaucoup de coureurs placés donc je suis confiant."

Après une période de classiques compliquée, Gilbert décroche un premier succès pour sa dernière saison chez les professionnels. Il s'agit déjà du 13e succès de l'équipe Lotto Soudal depuis le début de saison.



<<< A lire aussi: l'hommage des proches de Philippe Gilbert pour sa dernière saison >>>