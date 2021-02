Leur surnom : la team Veggie. "Une invention d’un membre de la fédé", sourit Kenny De Ketele. Robbe Ghys et lui ont cartonné sur la piste des Six Jours de Gand et ont surtout fait le buzz grâce à leur alimentation spécifique.

Les deux cyclistes qui iront aux Jeux olympiques de Tokyo sont végétariens. "Pour clarifier les choses, nous mangeons encore des produits laitiers et du lait car se priver de cela nous semblait très compliqué."

Quand avez-vous cessé de manger de la viande ?