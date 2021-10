En enlevant le Tour de Lombardie, Tadej Pogacar s’est inscrit dans la lignée des plus grands champions, dans le cercle très fermé des plus complets en tout cas. Seuls, avant lui, six coureurs avaient remporté au moins deux fois le Tour de France et deux "monuments" (les cinq classiques majeures : Milan-Sanremo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie) au cours de leur carrière.

Aucun ne l’avait fait à un âge aussi précoce que le Slovène, qui, le samedi 9 octobre dernier, était âgé de 23 ans et 18 jours seulement. Près de trois mois avant son succès à Bergame, Pogacar était déjà devenu le plus jeune double vainqueur de la course au maillot jaune, après en avoir été un an plus tôt le deuxième plus jeune lauréat.

Parmi les multiples vainqueurs de la Grande Boucle, contrairement à Jacques Anquetil (qui gagna la Doyenne, mais pas de deuxième monument), mais surtout aussi à Greg LeMond, Miguel Indurain, Chris Froome ou Alberto Contador, le Slovène s’est (déjà) imposé dans certaines des principales classiques du calendrier, la Doyenne et la Classique des feuilles mortes.