Devenyns prolonge

Dries Devenyns a prolongé son contrat chez Deceuninck-Quick Step, a annoncé lundi la formation de Patrick Lefevere. Devenyns, 35 ans, restera une saison de plus dans l'équipe du WorldTour. Le Louvaniste était arrivé en 2017 chez Deceuninck-Quick Step. Il compte à son actif 9 participations à un Grand Tour et vingt départs d'un Monument du cyclisme. Dries Devenyns a remporté 6 victoires dans sa carrière dont le Tour de Wallonie et le Tour de Belgique en 2016 ainsi qu'un étape du Tour d'Autriche en 2009.





Abandons de Wynants, Declercq et Armée au Dauphiné

Trois Belges ont abandonné le Critérium du Dauphiné lors de la 2e étape de ce lundi. Il s'agit de Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step), Sander Armée (Lotto-Soudal) et Maarten Wynants (Jumbo-Visma)





Kelderman de retour au Tour de Suisse

Wilco Kelderman va pouvoir effectuer sa rentrée au Tour de Suisse à la fin de la semaine, remis de sa violente chute au Tour de Catalogne fin mars. Le Néerlandais s'était relevé avec une fracture d'une vertèbre cervicale et la clavicule gauche cassée. "J'ai travaillé très dur ces deux derniers mois pour pouvoir reprendre la compétition dans les meilleurs conditions possibles", a commenté Wilco Kelderman, contraint de faire l'impasse sur le Giro. "Ce n'était pas toujours les jours très gai, mais après quatre semaines de hometrainer et un bon programme d'entraînement de mon équipe, je me suis remis à niveau". L'équipe Sunweb est en stage en altitude depuis 2 semaines et demie. Le Tour de Suisse démarre samedi et se poursuit jusqu'au 23 juin.