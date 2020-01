Le Flandrien de 22 ans figurera à nouveau dans le noyau des Flandriennes en 2020.

Les classiques du printemps, c’est, presque, déjà demain. Chez Lotto-Soudal, on les attend avec une grande impatience. Peut-être même plus que ces dernières années. Car la formation du World Tour va pouvoir miser sur Philippe Gilbert et John Degenkolb, sans oublier Tim Wellens qui s’alignera sur quelques épreuves flandriennes.

(...)