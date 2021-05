Qui n'a jamais rêvé de grimper le Mont Ventoux depuis son salon ?

La DH Les Sports + propose un défi pour les sportifs du 24 au 30 mai prochain !

Le DH Mont Ventoux Challenge vous met au défi de grimper virtuellement le Géant de Provence depuis votre salon ! A gagner ? Une sortie en vélo sur les routes du Tour des Flandres avec la légende Johan Museeuw !

Comment participer ?

Deux démarches

Si vous n’avez pas encore un compte RGT :

- Téléchargez l'application mobile RGT pour iOs ou Android.

- Créez un nouveau compte.

- Téléchargez l'application écran pour Windows, MAC, iPad ou Apple TV.

- L’application vous montrera directement comment lier les deux applications.

- Créez un profil sur esports.dhnet.be

- Dans votre profil, cliquez sur « Jeux » et sous « Platforme », choisissez RGT et entrez votre compte RGT (adresse e-mail)

- Dans le tournoi, inscrivez-vous

- Dans l’application RGT, sous « Mes événements » vous devez cliquer « Rejoindre l’événement » (une fois que le DH Mont Ventoux Challenge sera activé. Les inscriptions seront possibles à partir du 17/05, mais vous ne pourrez pas participer dans l’application avant le 24/05).

Si vous avez déjà un compte RGT :

- Créez un profil sur esports.dhnet.be

- Dans votre profil, cliquez sur « Jeux » et sous « Platforme », choisissez RGT et entrez votre compte RGT (adresse e-mail)

- Dans le tournoi, inscrivez-vous

- Dans l’application RGT, sous « Mes événements » vous devez cliquer « Rejoindre l’événement » (une fois que le DH Mont Ventoux Challenge sera activé. Les inscriptions seront possibles à partir du 17/05, mais vous ne pourrez pas participer dans l’application avant le 24/05).

Pour avoir plus d'infos sur la plateforme RGT (qui va vous proposer virtuellement la montée du Ventoux et calculer votre temps) rendez-vous ici.

Le déroulement

Une fois que la procédure expliquée ci-dessus est achevée, alors il est temps pour vous de grimper virtuellement le Mont Ventoux ! Votre temps sera comptabilisé et mis en ligne sur notre plateforme esports.dhnet.be

Il y a deux classements : hommes et femmes

Vous pouvez vous tester autant que vous voulez sur le Ventoux entre le 24 et le 30 mai

L'annonce des gagnants

Après le 30 mai, le classement des meilleurs temps dans les deux catégories sera affiché. Les deux meilleurs temps (hommes et femmes) auront l'immense privilège d'aller rouler réellement (et non plus en virtuel !) avec Johan Museeuw sur le parcours du Tour des Flandres.

Une expérience incroyable que la DH réserve exclusivement à sa communauté sportive !