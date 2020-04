Le Tour de France, qui devait se tenir du 27 juin au 19 juillet a été reporté de deux mois.

L'officialisation est tombée ce mercredi, le Tour de France devrait bel et bien se disputer cette année deux mois plus tard que prévu, soit du 29 août au 20 septembre. La nouvelle a été accueillie avec un grand soulagement du côté du peloton, non seulement des coureurs mais aussi des équipes, pour qui la Grande Boucle représente une part très importante de la visibilité annuelle et pendant laquelle le retour sur investissement des sponsors est le plus grand.

Pourtant, tout le monde n'est pas aussi optimiste sur le fait que le Tour de France soit maintenu en 2020 malgré l'épidémie de coronavirus qui frappe actuellement le monde entier et qui, vraisemblablement n'aura pas disparu d'ici la fin du moins d'août. Devi Sridhar, une experte en santé publique de l'Université d'Edimbourg estime que ce n'est pas une bonne idée même si elle comprend bien la difficulté d'annuler un événement sportif aussi important pour la vitalité économique du cyclisme : "C'est une décision difficile mais ils n'ont pas le choix. La décision la plus sage est d'annuler l'événement pour cette année", a-t-elle confié au site spécialisé Cyclingnews.

"Les organisateurs doivent mesurer les risques par rapport aux bénéfices. Des milliers de personnes venant des quatre coins du monde, vont se réunir ensemble, se déplacer de ville en ville et c'est à ce moment-là que le virus peut se développer. Cela pourrait être la recette parfaite pour arriver à une catastrophe", s'inquiète Sridhar.

L'experte estime même que la tenue du Tour pourrait avoir des conséquences graves sur la situation en France mais aussi dans le monde entier : "Il y a certainement un risque que le Tour de France favorise la propagation involontaire du virus, ce qui pourrait nous amener à un nouveau lockdown."

Pour sauver le Tour, les organisateurs en accord avec l'UCI ont décidé de le reporter de deux mois. Mais selon Sridhar, un report ne changera rien : "Cette épidémie est un problème à long terme, un problème chronique. Le virus va rester et reviendra même. Mais si la France obtient un traitement d'ici le mois d'août, le problème viendra des gens qui viendront de pays étrangers."

"Idéalement pour diminuer le risque, il faudrait tester l'ensemble de la caravane tous les jours mais ce serait une logistique extrêmement coûteuse difficile à mettre en place," confie l'experte écossaise qui ne voit qu'une seule possibilité, "Je ne pense pas que poursuivre soit réaliste. Ce ne sera pas le Tour des dernières années. Cela aurait plus de sens de l'annuler", a-t-elle conclue.