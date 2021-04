Cette fois, on ne parle plus des spécialistes des classiques flandriennes, qui ont prolongé leur période faste jusqu’à l’Amstel, à l’image de Wout Van Aert, vainqueur dimanche aux Pays-Bas. Voici, pour une semaine, les grimpeurs-puncheurs que l’on attend ce mercredi sur les côtes d’Ereffe, du chemin des Geuses et, bien sûr, au terrible Mur de Huy, puis dimanche à Liège-Bastogne-Liège. Le peloton a changé, il est beaucoup plus léger avec plus d’une tonne en moins entre les 175 concurrents du Ronde et ceux des classiques ardennaises.